TPE et PME d’Occitanie : comment se procurer des masques

La CCI Occitanie indique que les TPE-PME ressortissantes des CCI d’Occitanie et de la CMA Occitanie ont à leur disposition différents canaux d’approvisionnement en masques, afin de permettre la continuité économique dans les meilleures conditions.

Ainsi, pour les masques chirurgicaux EN 14683 ou équivalent, un portail professionnel a été mis en place en partenariat avec Cdiscount. Ce dispositif de proximité en « click and collect » va permettre de fournir des masques chirurgicaux pour le commerce alimentaire indépendant de détail et de gros, la restauration rapide et le transport de marchandises et logistique. La commande se passe directement via la plateforme Cdiscount Pro réservée aux professionnels, à l’adresse suivante : https://www.cdiscount.com/masques.

Cdiscount assurera la livraison des commandes de masques en s’appuyant sur le réseau des magasins du Groupe Casino où les professionnels pourront récupérer leur commande en respectant les consignes sanitaires. Les entreprises concernées pourront solliciter leurs conseillers dans leur CMA et CCI pour plus d’informations. Cette démarche est déclinée sur la France après une période de test réussie en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Concernant les masques alternatifs (livraison en juin), il est possible de passer par la commande groupée de la CCI Occitanie en contactant le numéro régional unique appel gratuit 0805 18 19 20 qui renverra sur les cellules de crise par département. Concernant les masques chirurgicaux et les masques de protection respiratoire FFP (livraison septembre), la CCI Occitanie a mis en place un questionnaire de recensements des besoins en région.