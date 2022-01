La Toulouse School of Economics (TSE) organise un débat, le 27 janvier prochain, sur le thème de l’avenir de l’industrie de la santé en France. Seront présents Éric Baseilhac, directeur des affaires économiques du syndicat pharmaceutique Les Entreprises du médicament (LEEM) ; Pierre Dubois, chercheur à TSE, directeur du centre Santé TSE, et François Lacoste, directeur exécutif R&D de BioMérieux, entreprise française spécialisée dans le diagnostic in vitro.

Cet événement en français est ouvert au grand public, à distance via Zoom et sera retransmis en direct sur le Facebook de TSE. Inscriptions ouvertes.

Débat sur ’l’industrie de la santé, le jeudi 27 janvier 2022, de 17 à 18 heures.