La Toulouse School of Economics (TSE) organise la quinzième conférence sur l’économie numérique, les 12 et 13 janvier 2023. L’objectif est de dialoguer autour des contributions académiques les plus récentes sur le sujet.

L’évènement est organisé par les chercheurs Alexandre de Cornière, Jacques Crémer et Paul Seabright. Programme completet inscriptions en ligne.

Jeudi 12 et vendredi 13 janvier 2023 à la Toulouse School of Economics, 1 esplanade de l’Université à Toulouse.