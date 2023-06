Le Centre de Santé de la Toulouse School of Economics (TSE) organise, conjointement avec le Centre for Economic Policy Research (CEPR), la première conférence sur l’économie de la santé, les 19 et 20 juin 2023. Pierre Dubois, directeur du Centre Santé de TSE, et Jean Tirole, président honoraire de TSE sont à l’initiative de cet événement.

Il aura pour objectif de présenter les contributions scientifiques récentes sur la régulation des secteurs de la santé et de la pharmacie. La conférence est ouverte aux décideurs des secteurs public et privé. Plus de 50 intervenants seront présents au cours de deux conférences d’ouverture, 36 présentations scientifiques et deux tables rondes [1]

Programmation complète disponible en ligne.Les sessions seront en anglais.

Conférence sur l’économie de la santé. Les lundi 19 et mardi 20 juin 2023 à la Toulouse School of Economics (TSE), 1 esplanade de l’Université - Auditorium Jean-Jacques Laffont (A3).