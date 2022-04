La Toulouse School of Economics (TSE) organise, les 19 et 20 mai 2022, le Common Good Summit. Ce sommet abordera des thématiques variées (climat, vieillissement, numérique, inflation, transports, etc.) et se déroulera dans l’école et en numérique. Industriels, politiques et économistes débattront durant ces deux journées sur le devenir de ces grandes questions dans un monde post-covid confronté aux conséquences de la guerre en Ukraine, mais aussi du réchauffement climatique.

Parmi les invités : Margrethe Vestager, commissaire européen à la Concurrence ; Philippe Aghion, économiste et professeur au Collège de France ;Yohann Bénard, directeur des affaires publiques d’Amazon France ; Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, etc. L’événement est organisé en partenariat avec les médias Challenge et Le Parisien. Inscriptions ouvertes en ligne.