Occitanie. Terra Hominis sauvegarde les vignobles grâce au financement participatif

Depuis le début de l’aventure Terra Hominis, c’est avant tout le plaisir qui a guidé Ludovic Aventin. Tout est parti, en 2009, du rêve d’avoir un vignoble, avec son réseau d’amis. Devant le manque de fonds et de compétences, l’idée est venue de se regrouper pour investir et mettre le vignoble en fermage. « Grâce à cela, nous apprenons à connaître les vins. C’est aussi un prétexte à la relation humaine et on devient ambassadeur du domaine », sourit Ludovic Aventin. Deux ans plus tard, il créait Terra Hominis pour dupliquer le modèle. « Cela a du sens car en France, plus d’un tiers des vignerons a plus de 55 ans. Les jeunes arrivent avec des formations de qualité mais les banques ne les suivent pas. Les gros rachètent les petits et les spécificités se perdent, souligne l’entrepreneur. Il y a un vrai intérêt dans la profession. »

Aujourd’hui, la société propose donc à des particuliers d’investir, sous forme de financement participatif, dans le lancement ou la reprise d’un vignoble. La part moyenne est de 1500 euros et cela rapporte environ 4,5 % par an, « en vin », précise Ludovic Aventin. Depuis sa création, Terra Hominis a ainsi financé dix-neuf projets et cent huit hectares de vignes. Elle a par ailleurs déjà séduit 2000 associés, dont le chef biterrois Pierre Augé, célèbre pour sa victoire à l’émission Top Chef. « Comme il ne s’agit pas d’un projet économique à l’origine, ces personnes sont choisies sur leur personnalité et nous associons la bonne personne au bon vigneron », indique le fondateur, qui se félicite d’avoir obtenu le premier prix de l’Entreprise humaniste de France en 2019.

S’élargir au Sud-Ouest

« Nous avons une responsabilité sociale, poursuit Ludovic Aventin. Sauver un vignoble ou accompagner l’installation d’un jeune est une fierté. » Il se voit comme un complément des banques et offre un circuit de distribution direct aux producteurs à travers les associés. Pour ancrer encore davantage ces valeurs, Terrra Hominis a adopté le statut d’entreprise à mission il y a un an. Le modèle fonctionne parfaitement puisque l’entreprise affiche un chiffre d’affaires de 1, 4 million d’euros en 2019 et prévoit 1,7 million pour 2020. Cette année, cinq projets devraient être accompagnés, en AOP Côte de Blaye, en Cognac, Chinon et Muscadet, Terra Hominis ayant la volonté de se développer au-delà de l’Occitanie.

Paul Périé

Sur la photo : Ludovic Aventin, fondateur de la société Terra Hominis. Crédits : Terra Hominis - DR.