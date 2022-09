Textile. Antonio Iandolo, nouveau président d’Éminence

Le Groupe Delta Galil, dont le siège est à Aimargues (Gard), annonce la nomination d’Antonio Iandolo à la présidence d’Éminence, spécialisée dans la fabrication et distribution de sous-vêtements et vêtements de nuit. Expert du secteur textile, Antonio Iandolo a dirigé la stratégie marketing de plusieurs marques importantes de sous-vêtements (Dim, Lovable, Playtex, Wonderbra, etc.).

Fondé en 1944, Éminence possède les marques de sous-vêtements Éminence, Athena et Schiesser, et d’habillement Splendid et 7 For All Mankind. En outre, elle vend ses produits sous des marques dont elle détient la licence, notamment Adidas, Wolford, Wilson, Spalding, Columbia et Tommy Hilfiger.