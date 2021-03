The Body Shop se met au vrac à Toulouse

À partir du 8 avril 2021, la boutique de cosmétiques The Body Shop de Toulouse sera l’une des premières boutiques de la marque à proposer une station de recharge de produits en vrac.

Plusieurs types de produits d’hygiène seront disponibles en vrac : gels douche, shampoings, après-shampoings, etc. Il suffira de rincer le flacon et de le ramener en boutique pour le recharger. À terme, le vrac sera proposé dans l’ensemble des quarante-sept boutiques The Body Shop en France.

Selon la marque, plus de 25 tonnes de plastique pourraient être ainsi économisées chaque année et les consommateurs pourraient économiser 76 euros en moyenne par an (sur la base de 8 produits achetés par an).