Théo Renaut, photosensible

Le photographe toulousain Théo Renaut est en fait né à Paris en 1992 dans le 18e arrondissement. À « Barbès », dit il en riant. Il présente son premier livre de photographies et dessins, Zone sensible, sensible comme la pellicule du négatif et comme le photographe.

Touché par les découvertes qu’il a faites, lors de rencontres d’hommes et de femmes écorchés, sur les chemins de la grande Afrique, il nous transporte dans un récit photographique intemporel où les discussions, à la croisée des chemins, lui permettent de garder précieusement quelques mots, quelques phrases, un dessin, un souvenir. Ses textes accompagnent ses images.

Repéré par le photographe Ulrich Lebeuf, qui lui donne la chance d’exposer une première série de son travail dans le cadre du festival de photographie toulousain Map, Théo présente alors plusieurs photographies dont certaines seront reprises comme une trame dans le livre.

Ce livre-objet d’une densité inouïe est publié par l’innovante maison d’édition La Fabrique du Signe, orchestrée et dirigée par la (très) patiente Éveline Coillot. Elle a, pour l’affaire, travaillé et accompagné l’artiste pendant plus d’un an. La Fabrique du Signe est spécialisée sur deux axes éditoriaux : l’intime, le territoire du sud et tout particulièrement le pourtour de la Méditerranée.

Ses terrains de prédilection

A l’heure où l’on collectionne les appareils photos numériques qui valent des fortunes, souvent plus clinquants les uns que les autres, et où tout se paye avec des cartes Visa, Théo vit à l’ancienne. Il paye en liquide et photographie en argentique avec son Leica M2.

Il est passé de la violence de la révolution burkinabaise en couverture pour l’Associated Press - à la belle époque de Laurent Rebours grand photographe français et chef du desk de l’agence à Paris - à la garde à vue dans les geoles de la police toulousaine chauffée à blanc par plus d’un an de manifestations des gilets jaunes.

Il vit à Toulouse, rue Marly dans l’appartement de la malheureuse Eva Bourseau assassinée en 2015, griffonne ses croquis sur de petits carnets qu’il fabrique lui-même et échange avec le photographe Antoine Dagata de la sensibilité et du verbe être à l’imparfait. Théo découpe, redécoupe et surexpose ses négatifs. Il charge son Rolleiflex (ces appareils photos à deux objectifs superposés), prend une lame de cutter, un crayon à papier, une péloche, et le tour est joué.

Il garde de son père le souvenir d’un amour entier et intact, s’invente des compagnons de dessin imaginaires sans jamais oublier qui il est. Il n’est pas non plus chevalier de la légion d’honneur, et tout laisse à penser qu’il s’en fout.

Le travail du doute

Seul le doute sur son propre travail peut affoler Théo. Le reste du temps, dans les manifs, il balade sa silhouette et son œil au cadrage que lui seul connait.

Il est là où il sent l’injustice, là où l’artiste et le photographe doivent être, au cœur, au front, sur la barricade.

Parfois il n’y croit plus. Et quand le doute s’empare de la création, l’artiste renaît. Pour financer son prochain reportage, Théo préfère les petits boulots. Et, pour faire la plus belle photo, il se déguisera en poissonnier - et vous conseillera le meilleur filet de merlu -, viendra ramasser vos poubelles, ou encore, se transformera en pharmacien ambulant. Objectif : pouvoir repartir vers son infini, cinq minutes encore. Il marche dans les pas d’Eugène Smith, mort avec 18 dollars en poche... N’est-ce pas cela la véritable marque des grands ? Dans une société à l’agonie qui prend l’eau de toute part, Théo Renaut vous entraîne par son talent et redonne du sens à la vie.

Zone sensible est aussi une façon de partager sa vision du monde, un monde dur, à veine ouverte, où la vie, la mort, la couleur et le noir ne font qu’un.

À l’heure où les chasseurs d’images cherchent les gros salaires de fin de mois et possèdent les meilleurs matériels grâce à des clichés « corporate », lui ne connaît même pas le mot.

Alors, oui, aujourd’hui tout le monde fait des photos. Mais Théo va vous emmener un peu plus loin encore, en vous permettant de garder avec vous un morceau de lui-même.

Texte et photo : Rémy Gabalda