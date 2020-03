Thierry Grégoire, nommé président du groupe NT Hotel Gallery

Thierry Grégoire, directeur général délégué et actionnaire de NT Hotel Gallery depuis 2016 est nommé président du groupe. Il succède à Nicolas Andrieu, ce dernier restant actionnaire. Il aura pour mission de mettre en œuvre les stratégies de développement de l’enseigne et de continuer à accroître ses performances.

Engagé dans la vie syndicale patronale, Thierry Grégoire est par ailleurs président national des saisonniers de l’Umih, délégué à la négociation sociale et à la protection sociale. NT Hotel Gallery gère à Toulouse plusieurs établissements : la Villa du Taur, La Caravelle, l’Hôtel Saint Claire, le Park Wilson Airport et le Hampton by Hilton Toulouse Airport, soit 311 chambres. Le groupe compte soixante-trois salariés.