Thomas Lecompte, Milc : « Les infrastructures sont en retard par rapport au développement de l’industrie du vélo »

Thomas Lecompte, comment Milc a évolué en dix ans ?

Milc est une filiale d’Antidote Solutions, bureau d’études crée en 2010 pour concevoir des vélos et des véhicule de mobilité douce. En 2013, nous avons voulu, avec Milc, faire du prototypage et de la fabrication de châssis pour des petits véhicules de tout type (bicycle, tricycle, petite mobylette électrique, poussette, déambulateur, etc.). Face à l’augmentation des demandes, nous avons réussi à devenir un outil capable de faire de la petite série [1]. Notre activité a connu une accélération à partir de 2020. En deux ans, notre équipe est passée de sept à vingt-et-une personnes, et notre chiffre d’affaires a grimpé de 400.000 à 1,2 million d’euros.

Comment expliquer cette envolée ?

Avant, nous étions déjà une filière en croissance, mais c’est la période covid qui a questionné beaucoup les modes de vie et a tout accéléré. L’idée de relocalisation s’est imposée.Il faut savoir qu’environ 98 % des vélos sont fabriqués en Asie avant d’être assemblés en France. Autre raison plus géopolitique, Taïwan est le pays leader dans la fabrication, or les tensions de cet État se sont accrues avec la Chine. Être moins dépendant de l’Asie apparaît comme un objectif réaliste, là où il y a dix ans où nous prenait pour des fous. Aujourd’hui, notre société bénéficie du soutien de la Région (Pass Rebond), mais aussi de l’État dans le cadre du Plan de Relance.

Que va permettre ce soutien étatique ?

Nous allons nous lancer dans un projet de construction de cadres pour véhicules de mobilité douce nommé V-Mocc (pour vélo made in Occitanie). Cette initiative nécessitera 4 millions d’euros d’investissement. Nous ne pouvons pas trop en dire techniquement, car il y a beaucoup de concurrence dans le secteur. V-Mocc va nous amener à repenser de façon profonde notre façon de fonctionner et à collaborer encore davantage avec d’autres acteurs locaux du vélo. Comme, par exemple, un assembleur situé à L’Union, en Haute-Garonne. L’objectif est de produire des volumes plus importants, aux alentours des 2000 pièces. L’année prochaine, on devrait faire une levée de fonds, mais auprès d’une société de financement éthique, pour être en accord avec notre statut coopératif. La levée devrait permettre notamment de bientôt passer d’un local de 2000 mètres carrés à un autre de 3500 mètres carrés.

Y a-t-il des freins au développement industriel de la filière vélo ?

Pour moi, l’enjeu maintenant, si on veut continuer à mettre plus de gens sur des vélos tous les ans, c’est de résoudre la question de la sécurité, reproche numéro un fait aux vélos et à la mobilité légère. Pour cela, il faut de bonnes infrastructures pour rouler. C’est le gros enjeu si on veut franchir un cap significatif. Sinon les ventes de vélos vont plafonner. Les infrastructures sont en retard par rapport au développement de l’industrie du vélo.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Thomas Lecompte, l’un des dirigeants-fondateur de Milc // Image de l’atelier de Milc situé à La Barthe-de-Neste, dans les Hautes-Pyrénées. Crédit : Milc.