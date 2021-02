Au moment où la crise sanitaire transforme la façon dont se font les événements économiques, le Village francophone continue les expérimentations numériques et va proposer, du mardi 16 au jeudi 18 février et en partenariat avec ToulÉco, trois émissions de vingt-six minutes pour faire le bilan du CES.

La première, mardi 16 février à 17 heures, est consacrée à la Tech for Cities (énergie, habitat, mobilité, etc.). La seconde, mercredi 17 février à 17 heures, sera dédiée à la Tech for Business (commerce, logistique, RH, industrie, etc.) et la dernière, jeudi 17 février à 17 heures, abordera la Tech for Good (santé, éducation, sport, etc.). Ces émissions sont à suivre en direct sur le site de ToulÉco.