ToulÉco le mag est en kiosque !

Paru en plein cœur de l’été, le numéro de rentrée de ToulÉco le mag est désormais disponible en kiosque. A la Une, un dossier spécial sur les 50 personnalités qui ont marqué l’année en Occitanie : décideurs, pionniers, chercheurs, leaders d’opinion... La liste n’est pas exhaustive mais elle permet de revenir sur certains points forts de l’économie régionale.

A lire également, les interviews des maires nouvellement élus de Toulouse et de Montpellier, ou encore du nouveau président du Toulouse Football Club. Enfin, un cahier fait le point sur les dernières avancées et mises en garde en matière de cybersécurité. L’édition du Tarn fait la part belle au tourisme avec une interview exclusive de Paul Salvador et Valérie Escande, respectivement président et directrice du CDT du Tarn.

ToulÉco le mag est disponible dans ses trois éditions (Montpellier, Tarn et Toulouse) chez votre marchand de journaux en Occitanie et sur la boutique en ligne de ToulÉco.