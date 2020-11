La CCI Toulouse Haute-Garonne et le Club Financier d’Occitanie organisent, le lundi 23 novembre 2020 de 18 heures à 20 heures, un webinaire « 6 à 8 de l’Économie et de la Finance » consacré à L’impact de la crise sanitaire sur le financement de l’économie. Il sera animé par Bertrand Peyret, Secrétaire général adjoint de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la Banque de France, en présence de Stéphane Latouche, président du Club Financier Occitanie, directeur régional de la Banque de France, et de Philippe Robardey, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse Haute-Garonne.

Inscriptions gratuites sur le site de la Banque de France.