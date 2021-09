Toulouse. De nouveaux commerces aux Boutiques Saint-Georges

Les Boutiques Saint-Georges à Toulouse vont accueillir de nouveaux commerces cette rentrée. Bulle de Créateurs, boutique regroupant plusieurs créateurs aux valeurs communes (local, artisanal, zéro déchet) a ouvert à la clientèle le 1er septembre. Le groupe Casino ouvrira lui un deuxième magasin au sein des Boutiques Saint-Georges, dédié à l’alimentation BIO. L’enseigne de décoration espagnole Muy Mucho y ouvrira prochainement son premier magasin au centre-ville toulousain sur plus de 400 mètres carrés.

D’autres enseignes devraient également rejoindre bientôt ce centre commercial : My Kid My Dear, le deuxième magasin de Charleine Allouche dans le centre commercial (elle est déjà gérante du magasin de décoration d’intérieur My Home My Dear), Docteur Sneaker (spécialisé dans l’entretien et dans la customisation de sneakers) et le salon de coiffure Pascal Coste.