Toulouse. En 2022, le Grand Matabiau fer de lance du logement neuf

Comment va le logement neuf à Toulouse ? À en croire l’Observer de l’immobilier toulousain (OTIE), on a connu mieux. L’observatoire a livré, ce mardi 16 février, la photographie de l’année 2021. « Nous avons enregistré les pires résultats depuis dix ans ! Il faut remonter jusqu’à 2009 pour trouver d’aussi mauvaises performances en termes de mises en vente et jusqu’à 2011 pour un stock aussi bas », a résumé Jean-Philippe Jarno, le président de l’Observer. En effet, si l’on prend en référence l’année 2019 (avant la pandémie), les mises en vente ont chuté de 39 % dans l’aire urbaine et les ventes de 24 %, avec seulement 5391 ventes enregistrées en 2021.

Dans ce contexte plus que morose, les prévisions d’Europolia et d’Oppidea suffiront-elles à remettre du baume au cœur des promoteurs ? Les deux agences publiques en charge de l’aménagement des grands projets urbains dans l’agglomération toulousaine viennent en effet de dévoiler leur plan de cession pour 2022 et promettent « une année de consolidation, avec 1184 logements mis à l’offre, dont un peu moins de 900 pour Oppidea et 300 pour Europolia ».

Annulation du PLUIH : 205 logements reportés

Un programme qui s’avère plus modeste que celui de l’année dernière. « 2021 avait été une année très ambitieuse pour soutenir la relance », compare Raphaël Catonnet, le directeur général d’Oppidea. « Nous avions souhaité engager pas mal d’opérations représentant près de 2600 logements. À ce jour, 1800 contrats de réservation ont été signés et 600 logements sont toujours en cours d’attribution à la Cartoucherie. Malheureusement, 205 logements ont été reportés, c’est un effet collatéral de l’annulation du PLUIH. »

Ces logements mis à l’arrêt concernent tous la troisième tranche du quartier Andromède, à Blagnac. Impactés par les modifications du PLUIH, ils ne seront pas remis à l’offre avant le plan de cession de 2023.

De son côté, la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), également pénalisée par l’annulation du PLUIH, dit « ne pas être en mesure d’en chiffrer l’impact sur les reports de mises en ventes chez ses adhérents ».

Grand Matabiau : le top départ !

Au registre des bonnes nouvelles, il y a donc pour 2022 le lancement des 300 premiers logements (dont 100 logements sociaux) à construire de part et d’autre de l’avenue de Lyon, dans le périmètre dU Grand Matabiau, entre les rues Chabanon et des Jumeaux. « Cela concerne deux ilots de 26.000 m2 de surface plancher répartis en 20.000 m2 de logements et 6000 m2 de commerces et d’activités. »

Pour ces logements, répartis en deux opérations distinctes, « nous demandons aux promoteurs de candidater sous forme de groupement, avec deux promoteurs par groupement, puis nous les mettrons en concurrence », a précisé Raphaël Catonnet, qui souhaite mettre les deux côtés de l’avenue de Lyon dans la même consultation pour faire émerger rapidement une nouvelle avenue.

Côté calendrier, les candidats ont jusqu’au 28 mars pour se positionner. Les choix des opérateurs et des projets interviendront ensuite à la fin de l’année 2022, le temps de terminer les démolitions. Le démarrage des travaux est prévu quant à lui début 2024.

Béatrice Girard

Sur la photo : Avenue de Lyon, les immeubles démolis laisseront bientôt place à 300 nouveaux logements, des commerces et des services. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.