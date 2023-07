Immobilier. « 40 % des nouveaux programmes de l’aire urbaine de Toulouse sont arrêtés »

Stéphane Aubay, quelle est la situation du logement neuf en ce milieu d’année 2023 ?

Nous ne disposons pas encore des chiffres du second trimestre, mais la tendance est mauvaise depuis le début de l’année. Au premier trimestre, nous avons enregistré une chute de 65 % des réservations nettes par rapport à la même période en 2022, avec un véritable effondrement constaté début 2023. Pendant cette période, nous avons eu le double effet de la baisse de l’avantage fiscal Pinel et de la violente hausse des taux d’emprunt bancaires. Ils n’ont pas encore tout à fait atteint 4 %, mais tout le monde prévoit que cela sera le cas cet été. Les banquiers, de leur côté, avaient prévenu qu’il leur faudrait atteindre au moins ce seuil pour recommencer à ouvrir les vannes des crédits. J’espère donc une petite détente du marché dès la rentrée.

Quel est l’impact sur l’offre ?

Il est colossal. L’augmentation des taux a été tellement brutale qu’elle a quasiment arrêté la production. J’estime qu’aujourd’hui, sur l’aire urbaine toulousaine, 40 % des projets sont bloqués ; et si certains promoteurs ont fait le choix de vendre en blocs à des bailleurs sociaux, l’équilibre financier n’est pas le même.

Quelles solutions envisager, à ce stade, pour les promoteurs immobiliers ?

Les prix de travaux se sont un peu stabilisés, mais nous essayons néanmoins de lancer des projets à des prix de vente en baisse. Concrètement, un projet pensé pour être vendu à 5000 euros/m2 il y a un an et demi, se lance aujourd’hui au moins 5 % moins cher.

Pour y parvenir, nous essayons de renégocier les prix de foncier à la baisse. Car, en effet, il faut bien comprendre que des terrains achetés trop chers il y a plusieurs mois entraînent des prix de sortie qui ne sont plus en adéquation avec le marché actuel.

Que pensez-vous des annonces faites par le Conseil national de la refondation du logement (CNR) le 13 juin dernier ? Peuvent-elles améliorer la situation ?

C’est une vaste mascarade, et le sentiment est partagé par tous ! Nous avons soit disant été consultés, en réalité on nous a fait travailler pour rien et, finalement, aucune de nos propositions n’a été prise en compte. D’ailleurs, ces annonces n’ont eu qu’un seul mérite : des promoteurs privés en passant par les bailleurs sociaux, et jusqu’à la Fondation Abbé Pierre… Elles ont mis tout le monde d’accord sur le fait que le compte n’y est pas ! C’est du jamais-vu.

Propos recueillis par Béatrice Girard

Sur la photo : Stéphane Aubay, le président de la FPI Toulouse Occitanie, dénonce la mascarade du Conseil national de la refondation du logement. Crédit : FPI.