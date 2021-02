Fondée à la fin des années 80 dans le nord toulousain, Toulouse Enchères Automobiles, spécialiste de la vente aux enchères de véhicules d’occasion et de matériel industriel aux particuliers et professionnels, change de nom et devient EnchèresVO (VO : Véhicule d’Occasion).

Avec un chiffre d’affaires de 210 millions d’euros en 2019, le groupe EnchèresVO a réalisé la vente d’environ 30.000 véhicules d’occasion en 2019 sur l’ensemble de ses sites, soit près de 2500 véhicules vendus par mois.