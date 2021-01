Toulouse. Geneviève Fioraso annonce son départ de l’IRT Saint-Exupéry

Geneviève Fioraso annonce son départ de l’institut de Recherche Technologique (IRT) Saint-Exupéry. L’établissement spécialisé dans l’aéronautique, l’espace et les systèmes embarqués est localisé notamment à Toulouse.

« C’est avec le sentiment du devoir accompli que je quitte la présidence de l’IRT Saint Exupéry, après deux ans d’un engagement intense et passionnant. Le travail engagé par mes prédécesseurs m’a permis de mener avec les administrateurs, les équipes et partenaires de l’IRT la transition vers une nouvelle phase voulue par l’Etat », déclare Geneviève Fioraso dans un communiqué. « Ce travail commun a abouti le 4 décembre dernier, dans un contexte de crise sectorielle sévère et inédit, à la signature avec le Secrétariat Général du Programme des Investissements d’avenir d’une convention engageant pour les cinq prochaines années l’État, les académiques, les industriels et les équipes de l’IRT dans une stratégie commune, au bénéfice de l’innovation industrielle par la recherche. »

Le nom du successeur de Geneviève Fioraso n’a pas encore été officialisé.