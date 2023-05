Toulouse INP lauréate de l’opération Ingénieuses

La Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs a organisé, au ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la cérémonie de remise de prix venant clore la 13e édition de l’opération Ingénieuses.

Cette cérémonie a dévoilé les lauréates 2023 d’ingénieuses et une école de la région Occitanie a été récompensée. Il s’agit de Toulouse INP – Enseeiht, lauréate du prix lycéen.

L’opération Ingénieuses a pour ambition de « lutter contre les stéréotypes de genre, de promouvoir l’égalité femmes-hommes à l’école et dans la sphère professionnelle, et de favoriser l’orientation des jeunes filles vers les formations scientifiques et technologiques et les carrières d’ingénieurs ». Elle prend la forme d’une campagne de communication nationale et d’un concours s’achevant par une remise de prix.