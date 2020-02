Toulouse. L’État débloque deux millions d’euros pour le Mirail

L’État accompagnera avec près de 2 millions d’euros la Cité éducative mise en place dans le quartier prioritaire du grand Mirail à Toulouse pour la période 2020-2022. Au niveau national, 100 millions d’euros sont mobilisés pour les Cités éducatives d’ici à 2022, pour la réussite des jeunes de 0 à 25 ans qui grandissent dans ces quartiers.

Des enveloppes budgétaires dévoilées la semaine dernière par Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement. "Ces montants en font le programme le plus ambitieux en matière de politique envers les quartiers prioritaires depuis le lancement des programmes de rénovation urbaine en 2003 et 2014", indiquent les ministres dans un communiqué.

En Haute-Garonne, la ville de Toulouse a depuis la rentrée 2019 déjà mis en place la Cité éducative du grand Mirail pour fédérer tous les acteurs actifs dans le temps scolaire, périscolaire et extrascolaire (acteurs éducatifs, associatifs, culturels, sportifs, familles), et pour accompagner chaque jeune depuis la petite enfance jusqu’à l’insertion professionnelle. Au total, la Cité éducative du grand Mirail bénéficiera d’un budget de 1,95 million d’euros. A noter que pour l’ensemble de la région Occitanie, l’enveloppe dépasse les 4,7 millions d’euros.