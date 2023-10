Toulouse Métropole Habitat investit 27 millions d’euros pour réhabiliter Bordelongue

Quartier Bordelongue, la barre de 108 logements de la résidence Enzo Godéas n’est plus qu’un souvenir. Construits dans les standards des années 1960, ils étaient devenus obsolètes, tant sur le plan des performances énergétiques que pour la physionomie du quartier. Le vide laissé par la démolition laissera bientôt la place à un petit collectif de vingt-sept logements, positionné en L afin de créer une percée visuelle et une nouvelle voie de circulation vers la route de Seysses.

« Il s’agit là d’un projet urbain qui s’inscrit dans le plan guide du Grand Mirail, fixé par la collectivité », décrit Thomas Pichenot, le directeur développement construction et vente de Toulouse Métropole Habitat, en charge de la politique de la ville. Dans ce projet, les équipes du bailleur social suivent en effet les préconisations de Paul Landaueur (Atelier Landauer), qui s’était vu confier, dès 2012, une mission d’urbaniste conseil par Toulouse Métropole pour concevoir le schéma directeur du quartier.

Le plan guide du Grand Mirail prévoit ainsi, outre ces démolitions-reconstructions, soixante-douze réhabilitations, puis la construction à venir de quatre-vingts autres logements. « C’est un triptyque qui illustre bien notre nouvelle façon de construire. Nous y consacrons un budget global de 27 millions d’euros, dont 3 millions d’euros de démolition, 8 millions d’euros pour la réhabilitation, soit entre 40.000 et 50.000 euros par logement, et enfin 16 millions d’euros pour l’ensemble des constructions neuves à venir », résume aussi Bertrand Serp, le président de Toulouse Métropole Habitat (TMH).

Quatre-vingts logements en confort d’été 2050

La dernière phase de ce projet sera donc la construction d’une nouvelle résidence de 80 logements conformes aux ambitions du dispositif Eté 2050 porté désormais par TMH. L’ambition ? Concevoir, dès aujourd’hui, des programmes qui respectent les contraintes liées à l’artificialisation des sols tout en améliorant le confort été / hiver des logements. « Suite à appel d’offres, c’est l’agence toulousaine BMB Architecture qui a été choisie comme mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre pour réaliser ce projet », indique Thomas Pichenot. Dans leur programme, la proposition d’un îlot de fraicheur, des appartements bi-orientés et traversants pour faciliter le confort d’été. Et, côté matériaux, un mix béton bas carbone et bois. » Le démarrage des travaux de cette opération est prévu fin 2024 pour une livraison en 2026.

Béatrice Girard

Sur la photo : À Bordelongue, la barre de la résidence Enzo Godéas, démolie cet été, laissera place à un petit collectif de vingt-sept logements. Crédit : Toulouse Métropole Habitat.