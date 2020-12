Toulouse Métropole devoile les lauréats de « Toulouse Impact »

Toulouse Métropole a dévoilé les résultats de sa première édition de l’appel à projets et des prix Toulouse Impact pour soutenir les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS), dans le cadre de son Plan de relance pour l’emploi.

Dix projets ont été sélectionnés et vont recevoir un soutien de 15.000 euros pour mener à bien leur initiative. Quatre ont ainsi été retenus dans la catégorie Inclusion économique et sociale : Le Camion Douche, Faire Face, la Régie de Quartier Desbals services - conciergerie solidaire et FAIRéCO. Dans la thématique Économie circulaire et gestion des déchets, Toulouse Impact a retenu trois projets : Applicolis, Etic Emballages et les Tontons Laveurs. Et, enfin, pour la catégorie Alimentation durable et agriculture urbaine, Edenn, Ô Mazettes et Pousses Ô Abris sont les trois projets accompagnés.

Au niveau des prix, cette édition 2020 de Toulouse Impact récompense des projets mis en place par des entreprises ou groupements d’entreprises proposant des solutions pendant la crise de la Covid. Les cinq lauréats, qui reçoivent 10.000 euros, sont les suivants :

· Les Audacieux : projet le plus innovant : Sozinho

· Les Généreux : projet le plus solidaire : Clas Sol-Violette

· Les Agitateurs : projet le plus générateur de changement pour l’avenir : Maison de Quartier Bagatelle

· Les Epatants : projet le plus exemplaire : Mobilib

Le jury a par ailleurs décerné le prix Coup de cœur à Garage Pour Tous.