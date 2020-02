Toulouse. TWB reçoit une dotation de l’État de 7 millions d’euros

La plateforme Toulouse White Biotechnologies, experte dans la conduite de projets scientifiques de R&D, reçoit de l’État 7 millions d’euros de fonctionnement pour les cinq prochaines années afin de poursuivre ses actions dans le secteur des biotechnologies industrielles. Ce nouveau financement permettra d’accompagner TWB pour atteindre son ambition de devenir le leader européen des biotechnologies industrielles.

« Outre les 35 millions d’euros de contrats industriels, TWB a généré 250 emplois directs et indirects et contribué à la levée de plus de 100 millions d’euros par les start-up qui ont été accompagnées », indique la structure.

Depuis sa création en 2011, sous la triple tutelle de l’Inrae, de l’Insa et du CNRS, TWB a contribué au lancement de 150 projets collaboratifs de recherche et développement et à la croissance de nombreuses start-up qui ont levé au total plus de 100 millions d’euros.