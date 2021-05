Toulouse. WeFix ouvre un espace au Darty Esquirol

WeFix, spécialiste de la réparation express de smartphones, ouvre un espace au sein du magasin Darty de Toulouse Esquirol, le jeudi 27 mai prochain. Sur une surface de 7 m², on pourra y trouver l’ensemble des services de l’enseigne. La réparation sera possible pour vingt marques et plus de 500 modèles de smartphones et tablettes. Les clients pourront également y trouver une gamme de smartphones reconditionnés directement par WeFix et garantis un an.

La marque est présente dans 128 points de vente, fait travailler plus de 400 collaborateurs et réalisent 30.000 réparations par mois. WeFix est une entreprise 100% française, marque du groupe Fnac Darty depuis le 4 octobre 2018.