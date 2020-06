Toulouse, candidate de la France pour l’implantation du Centre européen de prévisions météo

L’État français a annoncé en fin de semaine dernière sa décision de retenir la candidature de Toulouse pour la présenter au niveau européen afin d’accueillir le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT). Installée au Royaume-Uni, cette organisation intergouvernementale doit déménager en raison du Brexit. En France, Toulouse était en compétition avec Paris-Saclay pour accueillir cet équipement et se trouve désormais dans une course qui l’oppose à Madrid, Bologne, Potsdam ou encore Vienne. Le CEPMMT prendra sa décision en décembre 2020.

À noter que la Région Occitanie, le Département de la Haute-Garonne et Toulouse Métropole se sont unis dans ce projet. « L’ensemble des investissements immobiliers seront pris en charge, ainsi que l’équipement et les loyers pour une durée de vingt-cinq ans. Soit un investissement public des trois institutions de 35 millions d’euros. Deux sites d’implantation sont proposés, avec un espace de 3900 m², l’un dans le quartier Toulouse Aerospace proche de Météo France, le second à proximité de »La Cité« , équipement régional dédié aux start-up », indique le Conseil régional.

L’implantation du Centre européen pour les prévisions météorologiques implique l’installation à Toulouse de 150 salariés et leurs familles, dès l’été 2021 et l’arrivée de 100 salariés supplémentaires dans un second temps.

Créé en 1975 et actuellement implanté à Reading en Angleterre, le CEPMMT est à la fois un institut de recherche et un service opérationnel 24h/24 et 7j/7. Il produit et diffuse aux services météorologiques nationaux de ses États membres des prévisions numériques du temps. Son installation de supercalcul est l’une des plus importantes du genre en Europe.