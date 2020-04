Toulouse en 2030 : les quartiers qui vont changer la ville

À Toulouse la course contre la montre continue. Il faut construire pour loger les nouveaux arrivants car la Ville rose reste, selon les dernières données publiées par l’Insee, celle qui a accueilli le plus de nouveaux habitants (5500 par an), entre 2012 et 2017. Elle en comptait 479.000 à fin 2017. Et ce n’est pas fini.

Dans ce contexte, la Métropole s’est fixée l’objectif ambitieux de construire 7000 logements par an dans ses trente-sept communes, dont une majorité dans Toulouse intra-muros. Pour se transformer, Toulouse mise avant tout sur des zones d’aménagement concerté (Zac) dont plusieurs, déjà en travaux, auront profondément changé la cité dans dix ans. Estampillés ecoquartiers, ces nouveaux morceaux de ville obéissent à de strictes règles d’urbanisme. Desservis par les transports en commun, ils mêlent logements, commerces, services, espaces verts, et créent de nouvelles centralités dans des faubourgs jusqu’alors totalement déconnectés du centre-ville.

La fin des friches industrielles

Face à la pénurie de foncier intra-muros, Toulouse mise sur ses trois principales friches industrielles pour faire sa mutation. Rive gauche, la Cartoucherie redessine totalement les quartiers Purpan, Casselardit et Patte d’Oie avec la construction de 3100 logements, des bureaux, un cinéma, un hôtel, des commerces, des établissements scolaires, un vaste tiers-lieu.

Rive droite, il faut regarder vers Toulouse Aérospace, l’ancienne friche de Montaudran, appelée à devenir demain un éco- quartier de cinquante-six hectares, symbole de l’aéronautique, de l’espace et des systèmes embarqués et qui mixera aussi des logements, un hôtel, des bureaux, un cinéma et des commerces. Le tout à deux pas du campus de Rangueil et situé sur le tracé de la troisième ligne de métro.

La dernière en date est le site de Guillaumet, plus petit (seize hectares) mais très central. Le réaménagement en cours de l’ancien site occupé par le CEAT, comblera bientôt une « dent creuse » entourée par les quartiers de Jolimont et la Roseraie.

Enfin, autour de la gare, c’est aussi dans le cadre d’une Zac que les neuf premiers hectares du projet Grand Matabiau Quais d’Oc (ex-Teso) s’apprêtent à sortir de terre. Outre la tour Occitanie, la démolition des immeubles décatis de l’avenue de Lyon a commencé. La déclaration d’utilité publique délivrée par le préfet fin décembre 2019, acte en effet les autorisations de construire, mais modifie les hauteurs d’immeubles. Ils culmineront à trente-cinq mètres de haut, (bien plus modestes que les soixante mètres initialement annoncés).

Le Grand Mirail

Rénovation et renouvellement urbain sont les deux autres grands défis de Toulouse. Le grand Mirail, Empalot, et les Izards-trois cocus, classés quartiers prioritaires de la ville (QPV) et hérités de l’urbanisme des années soixante, concentrent aujourd’hui des populations fragilisées et restent peu attractifs. Dans le cadre du nouveau plan national de renouvellement urbain, ils bénéficient de 276 millions d’euros de financements publics. Grâce à ces fonds, d’importantes libérations foncières sont programmées pour re- construire des quartiers mixtes mêlant logements publics et privés. À Bellefontaine, quinze hectares sont en cours de libération avec la démolition attendue du collège de Bellefontaine. Même chose à Reynerie, pour treize à quinze hectares à horizon 2023- 2025.

Béatrice Girard

Sur la photo : La future salle de spectacle de la Cartoucherie. Crédits : DR.

