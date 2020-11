Toulouse prend la présidence du Forum Mobilité-Transport européen

Jean-Claude Dardelet, adjoint au maire de Toulouse et vice-président de Toulouse Métropole en charge de l’Attractivité, du tourisme, de l’Europe et de l’international a été élu, ce 5 novembre 2020, président du Forum Mobilité-Transport des grandes villes européennes. Ce réseau, qui rassemble près de 200 grandes villes dans une quarantaine de pays, porte leur voix auprès de l’Union européenne, favorise les échanges et le développement des projets en matière de mobilité urbaine durable et innovante.

Toulouse est au cœur de plusieurs initiatives européennes comme le programme d’innovation Commute, qui vise le désengorgement du trafic sur la zone aéroportuaire, ou le rattachement de Toulouse aux réseaux européens des corridors Atlantique et Méditerranée via Bordeaux-Toulouse et Toulouse-Narbonne.