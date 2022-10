Tour de France 2023 : la Grande Boucle passera par l’Occitanie

L’annonce du parcours officiel du Tour de France 2023 a été faite fin octobre. Quatre étapes sur huit pour le Tour féminin (deuxième édition sous cette formule) et une arrivée et une étape pour le Tour masculin (110e édition) se dérouleront en Occitanie.

Le Tour de France Femmes traversera cinq départements (Lot, Aveyron, Tarn, Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées) et le Tour Hommes, deux (Gers et Hautes-Pyrénées).