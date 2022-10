Après deux années d’absence pour cause de contexte sanitaire, les Rencontres 123 Climat font leur grand retour à Toulouse, le 16 novembre prochain, en partenariat avec le conseil régional Occitanie Pyrénées / Méditerranée. La manifestation pose ses étals à la Cité à Toulouse, où elle se tiendra dans une même unité de temps et de lieu que les conférences de Act For Climate, organisées par Planet RSE, elles aussi consacrées à la transition écologique.

Les Rencontres 123 Climat mettront en lumière les initiatives et les solutions bas carbone réalisées ou à venir dans de nombreux secteurs (bâtiment, transports, etc.) à travers des ateliers, des pitchs vidéos, des démos, ainsi qu’un salon des solutions.

Parmi les nombreux invités, citons Dominique Valentin, Relais d’entreprises, Charles Gouy de GRDF, Marc Lambec d’ARM Ingeneering, ou encore Amandine Maurel, chargée de mission RSE à TBS Education. Inscriptions en ligne.

Mercredi 16 novembre 2022 à la Cité, 55 avenue Louis Bréguet.