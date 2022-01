La Toulouse School of Economics (TSE) organise, le 28 janvier prochain, un atelier en ligne sur les métiers du vieillissement. Avec une espérance de vie plus longue et des personnes âgées de plus en plus nombreuses, comment les métiers en charge du grand âge doivent-ils se transformer et évoluer ?

Il sera question notamment de la distinction entre les soins médicaux et les soins de longue durée, du rôle du genre, du mode de fonctionnement du marché du vieillissement, du choix entre rester à la maison ou aller dans une maison de soins...

Plus d’informations par mail à scor-events@tse-fr.eu

Vendredi 28 janvier 2022, conférence sur les métiers du vieillissement, à 14 heures.