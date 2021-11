Le Conseil de développement de Toulouse Métropole (Codev) organise le 23 novembre un débat intitulé "L’avion vert : greenwashing ou avenir de la filière aéronautique ?". Le débat sera introduit par les auteurs du « référentiel Aviation et Climat » de l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace Isae-Supeaero.

Quelle est réellement l’empreinte climatique de l’aviation ? Quelles sont les marges de manœuvre technologiques et à quel terme seront-elles potentiellement viables, industriellement et économiquement ? Est-il possible de décarboner le transport aérien sans ralentir la croissance du trafic ? Et, pour finir, quels seraient les impacts de ce verdissement sur le tissu économique de l’agglomération toulousaine ? Voilà les questions au cœur du débat.

Le Codev est un lieu de débat et de démocratie participative sur les enjeux métropolitains.

Il regroupe des membres d’horizons divers (associations, entreprises, syndicats, personnalités qualifiées...) et est régulièrement consulté par les élus de Toulouse Métropole sur les questions relatives à l’aménagement et au développement de l’agglomération.

Débats le mardi 23 novembre 2021 à 18 heures sur le campus de l’Isae-Supeaero. 10, avenue Édouard-Belin à Toulouse. Places limitées sur inscription à codev@toulouse-metropole.fr