Initié par le ministère de l’Agriculture et de l’alimentation, l’Aventure du Vivant est un événement itinérant qui sillonne les routes de France métropolitaine jusqu’au 28 novembre 2020. L’objectif est de faire connaître les métiers et les perspectives d’emplois qu’offrent les filières de l’enseignement agricole et agroalimentaire.

Jusqu’au 28 novembre, la région Occitanie est mise à l’honneur avec huit arrêts. [1]

Ce camion dispose d’un simulateur de conduite d’engin agricole, de tablettes connectées, de lunettes de réalité virtuelle, d’écrans tactiles interactifs. Une équipe d’animation prend en charge les groupes et le public afin de présenter les métiers et les formations de l’enseignement agricole et de les accompagner dans la découverte des outils numériques mis à leur disposition.

L’enseignement agricole est le 2e système éducatif en France, comprenant plus de 800 établissements présents sur l’ensemble du territoire et accueillant environ 160.000 élèves, 46% de filles et 54% de garçons, 35.000 apprentis et stagiaires de la formation continue. Il accueille également 33.000 étudiants, dans 18 établissements d’enseignement supérieur agronomique, vétérinaire et de paysage.