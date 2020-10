Un jeu pour sensibilser les enfants aux Droits de l’Homme

L’association toulousaine L’École Des Droits de l’Homme vient de lancer un jeu de société pour tous les âges : RepublixXL. La forme se veut simple et pratique : 348 cartes, un dé, un sablier. Quiz, défis et débats sont au programme de parties de quinze minutes à une heure, voire plus. Le but est de dialoguer sur la démocratie, l’égalité de genre, les migrations et la lutte contre les discriminations. Le prix est de 60 euros. Plus d’informations par mail. [1]

L’École Des Droits de l’Homme est une association à but non lucratif. Fondée en 2006, elle a pour objet de permettre au plus de monde possible de s’approprier et défendre les Droits de l’Homme. Parmi les grands textes les définissants, l’un des plus importants demeure la Déclaration universelle des Droits de l’Homme (DUDH) adoptée par l’assemblée générale des Nations unies quelques années après la fin de la seconde guerre mondiale, le 10 décembre 1948.