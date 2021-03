Occitanie. Un kit pour découvrir les métiers de la presse et de la communication

Le Club de la presse et de la communication du Gard lance, avec le soutien du Conseil départemental du Gard, de la Région Occitanie et de la Ville de Nîmes, un kit pédagogique à destination des collégiens et des lycéens pour leur faire découvrir vingt-huit métiers de la presse et de la communication.

Rédacteur en chef, journaliste reporter d’images, caricaturiste, concepteur-rédacteur, community manager, influenceur : voilà quelques-uns des métiers présentés par cette initiative. La date de sortie du kit coïncide avec le renseignement des vœux d’orientation sur Parcoursup pour les lycéens. (fin des vœux le 11 mars 2021)

Kit pédagogique à télécharger sur le site du club.