Un mooc sur la transition énergétique à destination des acteurs publics

Pour réellement avancer sur le chemin de la transition énergétique, il faudra embarquer le grand public, mais aussi et (peut-être surtout) les acteurs socio-professionnels des territoires. La Région Occitanie vient de lancer pour cela un mooc : « Les sociétés, associations et collectivités ne savent pas toujours ce qu’implique réellement la transition énergétique. Suivre cette formation en ligne va leur permettre de s’acculturer à cette question », estime Florence Chemille, responsable d’activité Énergie et société qui coordonne le projet au sein de l’Arec. Le mooc donne une large part à l’image (cinq heures environ de vidéos pédagogiques courtes et de témoignages).

Des retours d’expériences concrets

Il est constitué de trois parties. Une première pour comprendre les enjeux globaux du réchauffement climatique. Une deuxième pour découvrir des leviers d’actions et les acteurs adéquats à solliciter dans quatre domaines (efficacité énergétique des bâtiments, énergies renouvelables, transports et mobilité durable et aménagement responsable des territoires et des activités). La troisième, pratique, consiste à la mise en place d’un projet concret de changement pour la structure. Pour ce faire, sont présentées des retours d’expériences d’acteurs ayant déjà franchi le pas, à l’image de la communauté de communes de l’Aubrac, dans l’Aveyron, qui agit par exemple pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments. « On s’adresse aux dirigeants de structures, mais le mooc peut être suivi par des salariés. Cela peut permettre de créer une mobilisation collective », juge la responsable d’activité Énergie et société.

Le premier jour, 400 personnes étaient déjà inscrites au programme. Celui-ci se poursuit jusqu’à fin juin. L’élaboration de la formation en ligne a permis de réunir de nombreux acteurs du territoire (Ademe, Envirobat, etc.).« Nous agissons sur des sujets proches sans toujours savoir sur quoi travaillent exactement les autres », avoue Florence Chemille. Ce premier mooc leur permet de faire œuvre commune. Et peut-être plus à l’avenir (si succès).

Matthias Hardoy

Sur la photo : Mosaïque des vidéos qu’on retrouve dans le mooc « Découvrir la transition énergétique pour agir en Occitanie. » Crédit : Arec Occitanie.