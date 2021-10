Le 13 et 14 novembre se tiendront les huitièmes Rendez-vous des Vins Bio de l’Aude, à l’Abbaye Saint-Hilaire. Cet événement est porté par un collectif de 20 vignerons audois. Saint-Hilaire est considéré comme un des berceaux de la fameuse blanquette de Limoux.

Une soixantaine de vins biologiques seront présentés durant deux jours (Cabardés, Corbières, Minervois, Fitou, etc.). Sept appellations du département seront représentées. Dégustations, exposition (« les Femmes en pays d’Aude du Néolithique à nos jours »), spectacle (sur la mémoire des luttes viticoles), jeux pour enfants (chasse au trésor, etc.) rythmeront le week-end.

Plus d’informations sur le site de l’évènement.

Huitièmes rendez-vous des Vins Bio de l’Aude, samedi et dimanche 13 et 14 novembre 2021, à Saint-Hilaire, au cœur de l’Abbaye, de 14 à 18 heures le samedi, et de 10 à 18 heures le dimanche.