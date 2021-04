Le pôle Aerospace Valley organise une version virtuelle de son Café Techno, le 12 mai à 11 heures, sur la thématique suivante : « Comment éviter la perte de connaissance en période de crise ? » Dans un contexte de crise sanitaire et économique, comment, dans les secteurs les plus touchés comme l’aéronautique, conserver ses connaissances technologiques ? La question se pose également à l’occasion de départs ou de mutation de collaborateurs. Comment assurer le maintien de l’expertise, le savoir-faire et la compétitivité au fil du temps ?

Clémence Sarrazin, responsable de l’activité Knowledge Management à l’Air Business Academy, Emmanuelle Cappe, son homologue chez l’éditeur de logiciels Basseti, Marion Berezkallal, responsable commerciale chez Basseti, et Philippe Fioravanti, responsable Projet Industrie 4.0 à l’Aerospace Valle, participeront à ces échanges.

Inscriptions obligatoires - réservé aux membres d’Aerospace Valley pour participer à la discussion.

Un replay ouvert à tous sera disponible sur la chaîne Youtube du pôle Aerospace Valley à l’issue de l’événement.

Webinaire, le mercredi 12 mai 2021, de 11 heures à midi