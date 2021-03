Le 11 mars, La Mêlée Montpellier organise, avec le Village by CA, un webinaire sur la sous-représentation des femmes dans le monde numérique. Où en sommes-nous en région Occitanie par rapport à la mixité ? Que peut-on faire pour introduire plus de mixité dans le monde du digital ?

Carine Karailiev, responsable des Ateliers Numériques Google en Occitanie, Anne-Sophie Calais, consultante innovation chez Dynnov, et Chantal Néri, consultante chez Business.Scaling et auteure du livre Et si le prochain Google était français ?, dialogueront autour de ces questions.

Inscription en ligne. Rendez-vous jeudi 11 mars, à 10 heures, sur Youtube en direct du Village by CA.