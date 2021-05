Toulouse. Un webinaire pour s’informer sur le projet Grand Matabiau

La société publique locale d’aménagement Europolia organise, le 17 juin à 18 heures, un webinaire sur son projet du Grand Matabiau, quais d’Oc à Toulouse. La présentation du projet sera assurée par trois intervenants d’Europolia : Olivier Duvernois, directeur opérationnel, Laurent Cournille, l’un des chargés d’opération de Grand Matabiau, et enfin Vincent Borin, chargé de développement.

Ce projet, qui s’étend sur 135 hectares, prévoit un nouvel aménagement du quartier de la gare face aux nombreux changements qui vont avoir lieu dans les transports dans les années qui viennent : troisième ligne de métro, développement des TER, et arrivée prochaine de la Ligne à grande vitesse. La nouvelle gare sera organisée autour de quatre parvis. Elle sera environnée de 2.500 à 3.000 nouveaux logements et de nombreux nouveaux espaces de vies (200.000 mètres carrés de bureaux, 30.000 mètres carrés de commerces, de services et de loisirs).

Évènement gratuit, inscription en ligne.

Webinaire sur le projet du Grand Matabiau, le 17 juin à 18 heures.