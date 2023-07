Le cluster du numérique occitan Digital 113 organise, le 14 septembre prochain, un webinaire consacré aux questionnements éthiques posés par l’intelligence artificielle et la data nommé « Éthique des algorithmes : enjeux et retours d’expérience ».

Magali Germond, experte data science et éthique des IA, associée et cofondatrice du cabinet d’expertise GoodAlgo, et Marie Sonnier, avocat spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies, échangeront autour de cette thématique.

Plus d’informations et inscriptions en ligne.

Webinaire sur l’éthique en IA par Digital 113. Jeudi 14 septembre 2023, de midi à 13h30.