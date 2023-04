La Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) Occitanie et la direction régionale Occitanie de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) organisent, le 26 avril prochain, un webinaire sur la décarbonation de l’industrie.

La Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) définit la trajectoire qu’entend prendre la France pour atteindre la neutralité carbone en 2050, engagement qu’elle a pris à la suite de la COP 21. Pour l’industrie, qui représente environ 20 % des émissions nationales de gaz à effet de serre, cette trajectoire se traduit par une diminution de 81 % des émissions à l’horizon 2050 par rapport à la référence de 2015.

Comment y parvenir ? Quelles stratégies et outils privilégier ? Ce sont les questions au cœur du séminaire en ligne. Seront notamment présentés le programme France 2030 et les autres outils de soutien de l’État. Inscriptions en ligne.

Webinaire sur la décarbonations de l’industrie, le mercredi 26 avril 2023, de 10h30 à midi.