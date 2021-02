Business France et France Relance organisent un webinaire le 5 février à 9h30. Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l’attractivité, présentera les chiffres du commerce extérieur 2020 et fera un point d’étape sur les mesures du plan de relance export.

Seront présentés également en détails de nouveaux outils qui sont mis à la disposition des entrepreneurs pour accompagner leur prospection commerciale en 2021 : information permanente sur les opportunités de marché par filières, programme inédit d’opérations collectives « France » à l’étranger, lancement de e-vitrines sectorielles destinées à créer des contacts d’affaires avec les opérateurs étrangers, etc.

Webinaire consacré à l’export en France, vendredi 5 février 2021 de 09h30 à 10h15. Inscription gratuite en ligne.