Christophe Lecourtier, Business France : « Les chèques export peuvent couvrir une infinité de besoins »

Christophe Lecourtier, pouvez-vous nous expliquer ce qu’est la Team France Export ?

Il y a environ deux ans, il a été décidé entre les Régions, l’État et Business France, de constituer pour la première fois ce guichet unique pour l’export. C’est un lieu physique qui sera bientôt à la Cité, pour le cas de Toulouse. Il y en a d’autres dans plusieurs villes de cette grande région. Le projet associe en Occitanie, l’agence Ad’Occ, la CCI Occitanie et Business France dans une logique de conseil individualisé, personnalisé aux entrepreneurs.

Pour beaucoup de patrons de PME, l’exportation, c’est quelque chose qu’on fait un peu en solitaire, car on ne sait pas vraiment vers qui se tourner. Ce service public y remédie : vous allez avoir un conseiller près de chez vous qui va être dans une attitude de coach. C’est, comme on dit dans le sport, votre sparring-partner, celui ou celle à qui vous allez pouvoir poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Le but, c’est de construire un projet, une stratégie qui va permettre de gagner des parts de marché à l’export.

Comment ce guichet unique s’adapte-t-il à la crise économique actuelle ?

Ce dispositif a été mis en place dans les temps heureux, si je puis dire, avant le Covid. Cela a eu pour effet de faire gagner, effectivement, des parts de marché à l’international à nos entreprises. Et, d’un seul coup, la crise sanitaire est arrivée suivie de la crise économique. Au lieu de se lamenter, on se dit que l’on va se servir de ce dispositif pour la relance. Nous avons rajouté la dimension aide financière à travers le chèque export. Nous pensons que le cocktail gagnant qui va permettre à nos entreprises de repartir, c’est de s’appuyer, certes sur nos coachs, mais aussi d’avoir un booster financier.

À quoi vont servir les chèques export ?

Il va pouvoir permettre par exemple d’aller à un salon d’affaire ou faire une mission de prospection à l’étranger qu’on payait 3000 ou 4000 euros, en ne payant quasiment rien. Le chèque export peut presque tout acheter. Les aides financières peuvent couvrir une infinité de besoins. Cela peut être aussi une aide à la réflexion stratégique, pour choisir les bons marchés, ou à une politique de communication, là où l’entreprise veut se développer. On ne va en revanche pas aider les entreprises à délocaliser en Chine ce qu’elles peuvent faire en Occitanie !

Le conseiller de la Team France Export indique à l’entrepreneur comment il peut obtenir l’aide régionale et l’aide de l’État, soit l’une, soit l’autre, ou les deux. On veut montrer que quand il y a une union sacrée entre État, Région, CCI, Bpifrance et Business France autour de l’entreprise, c’est un fantastique levier pour faire repartir l’économie.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Christophe Lecourtier, directeur général de Business France. Crédit : Laurence Guenoun - DR.