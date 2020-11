France Relance soutient sept entreprises industrielles d’Occitanie

Dans le cadre du déploiement du plan « France Relance » présenté par le Premier ministre le 3 septembre, Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, et Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, ont validé les sept premières entreprises régionales lauréates du fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires.

Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie, des finances et de la relance, chargée de l’Industrie, a effectivement annoncé le lancement de ce fonds, doté de 150 millions d’euros sur 2020, et de 400 millions d’euros d’ici à 2022.

Ce fonds de soutien livre dès aujourd’hui ses premiers effets en Occitanie et permet d’accélérer la réalisation d’investissements industriels stratégiques en région, en particulier dans les Territoires d’Industrie, autour du recyclage et des circuits courts (Cler Verts à Bélesta-en-Lauragais, Snam à Viviez) et pour la relocalisation et le développement d’activités porteuses (KMH, Ergosanté et SDTech à Alès, Elatec à Tournecoupe, S.C.T. à Bazet)

Ces premiers projets représentent déjà près de 5,2 millions d’euros de subventions mobilisées par France Relance, pour un total de 20 millions d’euros d’investissements productifs à l’échelle de la région. Ils permettront aux entreprises concernées de diversifier leur activité, de moderniser leurs procédés de fabrication et ainsi de consolider leur présence en Occitanie avec la création de plus de 180 emplois.