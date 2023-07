Le cluster du numérique occitan Digital 113 organise un webinaire, le 21 septembre prochain, consacré aux cyberattaques et à la gestion de crise cyber. Plusieurs questions seront abordées pendant ce séminaire en ligne. C’est quoi un SI ? Comment se préparer à une attaque ? Comment gérer les impacts d’une crise majeure ?

Interviendront trois experts nommés Olivier Arzalier, Léo Gonzales et Jean-François Escala. Plus d’informations et inscriptions en ligne.

Webinaire de Digital 113 sur le risque cyber, le jeudi 21 septembre 2023, de 11 heures à 12h30.