Le CCI Haute-garonne, en partenariat avec l’AFQP Occitanie et le groupe Afnor, propose un webinaire pour les organisations sur la démarche RSE [1] (un socle de réflexion permettant de réfléchir sur quoi on veut s’engager et aux bénéfices de quelles parties) et les démarches QSE [2] (analyse des risques/opportunité, l’approche processus et analyse des performances).

L’objectif est de comprendre par quoi commencer et comment associer ces différentes approches pour contribuer à la pérennité et la durabilité de l’entreprise. Pour répondre à ces questions, seront présents des intervenants travaillant dans les démarches RSE et QSE. L’inscription est gratuite et obligatoire.

Webinaire sur les démarches QSE et RSE, en distanciel, le mardi 7 mars, de 17h à 19h.