Réseau Dirigeant, l’association qui regroupe les almunis (anciens étudiants) de la formation Métier Dirigeant de Toulouse Business School organise Le 20 avril une conférence en ligne sur la crypto-monnaie. Le bitcoin a dépassé les 60.000 dollars cette semaine.

La cryptomonnaie est-elle l’avenir d’une indépendance et d’une liberté financière ? Peut-elle se substituer à l’or ? Protège-t-elle vraiment des aléas des crises et des krachs boursiers ? Le webinaire est animé par Pierre-Benoit Syharath-Bouscat, conseiller et formateur indépendant en gestion de patrimoine. Les participants qui le souhaitent pourront partager en direct une courte présentation de deux minutes d’une expérience personnelle sur le sujet.

L’événement gratuit aura lieu sur Zoom. Inscriptions ouvertes.