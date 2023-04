La Ville de Gaillac organise un cycle de trois conférences ouvertes à tous et gratuites sur la cybercriminalité. Elles sont animées par la Gendarmerie et la maison de protection des familles d’Albi. La première conférence, le 14 avril prochain, s’adresse plus spécifiquement aux plus de 60 ans.

Il y a quelques années, les seniors n’utilisaient pratiquement jamais d’ordinateurs. Aujourd’hui, ce sont des internautes comme les autres et ils sont nombreux à avoir un smartphone, à posséder un compte sur les réseaux sociaux et à surfer sur Internet. Face aux risques qui existent dans le monde numérique (hameçonnage, piratage de compte et autres arnaques), comment se protéger au mieux ? Cette question structurera la conférence.

Conférence sur les risques cyber. Le vendredi 14 avril 2023, à 18h30, à l’auditorium Dom Vayssette, à Gaillac (Tarn).