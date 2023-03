Le 5 avril prochain, Habitat Solidarité Sud-Ouest (Hasso), acteur public de l’habitat social en Occitanie, présentera ses activités dans le cadre d’une conférence. Parmi les participants, Bernard Ksaz, président d’Hasso et président de l’office public de l’habitat du Gers, Marie Piqué, vice-présidente du Conseil régional chargée des Solidarités, des services publics et de la vie associative et co-présidente du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, Nicolas Rason, directeur de l’aménagement de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dréal) ou encore Annabelle Viollet, directrice régionale Occitanie de la Banque des Territoires.

Le mercredi 5 avril 2023, à partir de 8h30, au domaine de Parages à Montauban, 51 Route de Bressols.